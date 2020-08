Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Kfz

Wer kann Hinweise zum Täter oder Fluchtwagen geben?

Uedem (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger schlug am 27. Juni 2020 gegen 19:30 Uhr die Seitenscheibe eines an der Marienstraße geparkten Pkw ein. Die Besitzerin des Wagens hörte den Knall und schaute aus dem Fenster. Der Tatverdächtige flüchtete, da er anscheinend von einer Passantin gestört wurde, mit einem weißen oder silbernen, älteren Pkw. An dem Wagen konnten die Fragmente KLE-O vom Kennzeichen abgelesen werden. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder und Videos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/uedem-diebstahl-aus-kraftfahrzeugen

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

