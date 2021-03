Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Randalierer landet in Zelle

Zunächst bringt ein 37-Jähriger andere Hausbewohner um den Schlaf, dann stiehlt er etwas aus einem Auto.

Am Sonntag gegen 2.20 Uhr hörte ein Mann in seiner Wohnung so laut Musik, dass ein Hausmitbewohner aufwachte und nicht mehr schlafen konnte. Beamte des Polizeireviers Heidenheim ermahnten ihn zur Ruhe. Das zeigte nicht lange Wirkung. Gegen 3.10 Uhr schrie der Mann lauthals auf der Straße herum. Als die Beamten wieder am Ort des Geschehens eintrafen, teilten Anwohner mit, dass sich der Randalierer in einem unverschlossenen Mercedes Sprinter zu schaffen machte. Er habe daraus vermutlich etwas entwendet. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten dann tatsächlich ein Zeiterfassungsgerät, das ursprünglich in dem Fahrzeug eingebaut war. Der entstandene Schaden beträgt ca. 250 Euro. Um weiteres Unheil zu verhindern, musste der offensichtlich alkoholisierte Mann den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

