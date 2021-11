Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Donnerstag mit einem Fahrzeug einen in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Die Person touchierte mit ihrem Wagen den auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Johann-Hammer-Straße abgestellten VW Passat. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Igersheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug an einen in Igersheim geparkten Pkw. Am Donnerstag prallte die Person mit ihrem Wagen vermutlich beim Wenden gegen einen in der Mozartsraße abgestellten Nissan Micra. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 34-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Pkw in Bad Mergentheim unterwegs, obwohl er berauscht durch Drogen war und keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen 21.30 Uhr befuhr der Mann mit seiner Mercedes A-Klasse die Kapuzinerstraße in Richtung des Schlosses. Hierbei ignorierte er ein Durchfahrtsverbotsschild und fuhr weiter. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige eine Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Daraufhin ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme. Der 34-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Creglingen: Unfall verursacht und geflohen Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Sonntag mit einem Fahrzeug ein in Creglingen geparktes Auto. Die Person touchierte zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr mit ihrem Gefährt den ordnungsgemäß in der Torstraße abgestellten Ford Mondeo. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Unfall weiter. Bei dem Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Verletzte Personen und hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Opel Crossland die Pestalozziallee und bog nach links in die Schmiederstraße ab. Hierbei übersah sie vermutlich den bevorrechtigten VW Polo eines 30-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurden die Frau und der Mann leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Wertheim: Mit knapp 1,5 Promille Auto gefahren

Mit knapp 1,5 Promille setzte sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag hinter das Steuer seines Autos und fuhr los. Gegen 3.15 Uhr wurden der Mann und der VW Touran durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Test ergab knapp 1,5 Promille. Die Fahrt des Mannes war damit beendet und er musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 24-Jährigen wurde in der Nacht noch die Fahrerlaubnis entzogen. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Freitag mit einem Fahrzeug einen in Wertheim geparkten Pkw. Die Person touchierte zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr mit ihrem Wagen den auf dem Parkplatz eines Outletgooglecenter in der Straße "Almosenberg" einen abgestellten Mercedes. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenprall davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

