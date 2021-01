Polizei Dortmund

POL-DO: 23-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0064

Ein 23-jähriger Lüner ist in der Nacht zu Samstag (16. Januar) auf der Münsterstraße in Lünen von drei Tätern beraubt worden. Die Tatverdächtigen flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige gegen 1 Uhr auf der Münsterstraße in Richtung Nordosten unterwegs. In Höhe der alten Tankstelle / Imbiss kamen ihm drei Männer entgegen, die den Lüner unvermittelt verbal attackierten und ihm den Weg versperrten. Dann forderte einer der Tatverdächtigen den 23-Jährigen auf ihnen sein Portemonnaie auszuhändigen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, positionierten sich die anderen beiden rechts und links von ihm - in den Händen einen Totschläger und ein Messer.

Der Lüner übergab daraufhin dem Wortführer sein Portemonnaie, aus welchem dieser Bargeld entnahm. Im Anschluss entfernte sich das Trio über die Münsterstraße in unbekannte Richtung.

Den Zeugenangaben zufolge war der Wortführer etwa 180 bis 185 cm groß, von schlanker Statur, sprach gut Deutsch und trug eine schwarze Jacke und schwarze Jogginghose. Der Tatverdächtige mit dem Totschläger sei etwa 175 bis 180 cm groß und ebenfalls schlank gewesen. Eine Beschreibung des dritten Mannes war offenbar nicht möglich. Nach Angaben des Zeugen schätzte er alle drei auf Ende 20.

Wer hat zur besagten Tatzeit Personen im Bereich der Münsterstraße gesehen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

