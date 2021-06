Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge beschädigt

Altena (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 14.30 Uhr, wurde versucht, einen im Parkhaus an der Bornstraße geparkten Mazda CX-30 aufzubrechen. Eine Tür war beschädigt und alle vier Reifen waren platt. Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag wurde am Finkenweg ein VW Crafter beschädigt: Unbekannte ritzten ein Kreuz in die Beifahrertür. (cris)

