Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Nachrodt (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag durchwühlte ein Unbekannter einen an der Schmalsgotte geparkten weißen Toyota Aygo. Er nahm ein Paar Inliner, einen Verbandkasten, eine schwarze Bauchtasche und eine schwarze Fleecejacke an sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0 und warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Wertsachen sollten weder sichtbar, noch vermeintlich "versteckt" im Fahrzeug liegen gelassen werden. Oft genug bietet allein schon das in der Mittelkonsole liegende Parkgeld genug Anlass für Täter, in ein Fahrzeug einzubrechen. (cris)

