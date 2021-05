Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer streifte am Dienstagabend auf der Klauprechtstraße in Karlsruhe ein entgegenkommendes Auto und flüchtete anschließend. Ein 19-jähriger BMW-Lenker war um 19.35 Uhr in Richtung Brauerstraße unterwegs, als ihm Höhe Hausnummer 33 ein etwa 30-40 Jahre alter Mann auf einem blauen Rennrad entgegenfuhr. Der Radler blieb am linken Außenspiegel hängen und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Trotz Aufforderungen anzuhalten fuhr er ohne sich um das Geschehene zu kümmern weiter. Auch der Versuch des Autofahrers ihn zu Fuß einzuholen blieb ohne Erfolg. Der Gesuchte hatte langes, lockiges Haar, war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet und trug eine blaue Tasche bei sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

