POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Kontrolle des Schwerlastverkehrs in Bad Langenbrücken

Bad-Schönborn (ots)

Einige Beanstandungen ergaben sich bei einer gemeinsamen Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch den Verkehrsdienst Karlsruhe und dem Polizeirevier Bad Schönborn, die am Montagmorgen zwischen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr an der Hauptstraße in Bad Langenbrücken durchgeführt wurde.

Von 18 näher begutachteten Sattelzügen wurden neun Fahrzeuge beanstandet, zwei Fahrern musste gar die Weiterfahrt untersagt werden. An drei Lastfahrzeugen war eine mangelhafte Sicherung der Ladung festgestellt worden. In fünf Fällen wurde das an der Kontrollörtlichkeit geltende Durchfahrtverbot für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen missachtet. Bei drei Fahrern wurde eine fehlerhafte Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten und in zwei Fällen Mängel an der Bereifung festgestellt.

Marvin Haselbach, Pressestelle

