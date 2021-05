Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unfall bei Wendemanöver

Bruchsal (ots)

Eine 71-jährige VW-Fahrerin hatte am Montagmittag in Bruchsal bei einem Wendevorgang einen Unfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Die Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Prinz-Wilhelm-Straße in Richtung Bundesstraße 3 unterwegs, als sie sich an der Einmündung Bannweideweg zur Kehrtwende entschloss. Eine nachfolgende 57-jährige Opel-Fahrerin blieb offenbar unbemerkt, weshalb es geradeswegs zum Zusammenstoß kam. Während am Opel Astra ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand, musste der nicht mehr fahrbereite VW Golf mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro abgeschleppt werden.

Sven Brunner, Pressestelle

