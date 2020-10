Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße/Verkehrszeichen umgefahren

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (20.10.20) Sträucher und ein Verkehrsschild an der Hauptstraße in Havixbeck beschädigt. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Jedoch ist es laut eines Zeugen möglich, dass der gesuchte Fahrer gegen 22.10 Uhr aus Richtung Kreisverkehr der Josef-Heydt-Straße/ Schützenstraße die Hauptstraße in Richtung Schulstraße befuhr. Unmittelbar nach Verlassen des Kreisverkehrs nach rechts kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Der Verursacher fuhr weiter.

Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

