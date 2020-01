Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Schutzplanke beschädigt und geflüchtet

Herbstein - Bereist am Freitag (17.01.), gegen 09:30 Uhr, stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei auf der Bundesstraße 275 von Nösberts nach Altenschlirf eine Beschädigung an der dort befindlichen Schutzplanke fest. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Bundesstraße in Richtung Altenschlirf. Plötzlich geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

