POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstähle

Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld - Am Dienstagvormittag (21.01.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Mercedes "Vito", welcher in der Kleinen Industriestraße abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Heckklappe des Fahrzeugs und zerstachen einen Reifen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Mountainbike gestohlen

Breitenbach - Am Dienstagabend (21.01.), gegen 20:40 Uhr, stahl ein unbekannter Täter ein schwarz / oranges Mountainbike, welches im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße abgestellt war. Der Dieb wurde durch den Geschädigten bei der Tat beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, normale Statur, kurze Haare und er war komplett dunkel bekleidet. Es entstand ein Schaden von rund 170 Euro.

Hinweisschild gestohlen

Ludwigsau - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in der Zeit von Montag (30.12.) bis Donnerstag (02.01.) einen Pfeilwegweiser (Hinweisschild), welches im Kreuzungsbereich Tann / Biedebach auf der Landesstraße 3254 aufgestellt war. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montag (20.01.) bis Dienstagvormittag (21.01.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichenschild B-CW 2526, welches an einem Lkw der Marke Mercedes Benz angebracht war. Das Fahrzeug war auf einem Abstellplatz eines Autohauses in der Friedloser Straße geparkt. Die Täter versuchten dort, noch 2 weitere Kennzeichen von auf dem Abstellplatz abgestellten Fahrzeugen zu stehlen. Die betreffenden Kennzeichen wurden aber noch auf dem Platz wieder aufgefunden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

