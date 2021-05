Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 48-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Bereich der Kreuzung Rosenstraße / Sofienstraße in Rheinstetten verletzt.

Die Radfahrerin fuhr auf der Sofienstraße in Richtung Adlerstraße. Die Autofahrerin fuhr auf der Rosenstraße. An der Kreuzung Rosenstraße / Sofienstraße kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog sich multiple Prellungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, der Pkw nur leicht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

