Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Tankstelleneinbruch - Hinweise auf flüchtige Personen mit Pkw -#polsiwi

HilchenbachHilchenbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.12.2020) sind gegen 02:24 Uhr zwei unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in eine Tankstelle in Hilchenbach-Allenbach gescheitert. Die Einbrecher versuchten mit einem Vorschlaghammer die Fensterscheiben des Shop- und Kassenbereichs einzuschlagen. Durch den hierbei verursachten Lärm wurde der Besitzer wach. Er rief durch ein geöffnetes Fenster des angrenzenden Wohnhauses den Täter zu, die daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Hierbei benutzen sie einen schwarzen Pkw Kombi, vermutlich einen VW Golf mit Siegener Kennzeichen. Das Auto fuhr in Richtung Hilchenbach weg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, kräftige Statur, ca. 175 - 185 cm groß, beide trugen Jeanshosen. Ein Mann hatte eine rötliche Sweatshirtjacke mit Kapuze an, der andere trug eine graue Sweatshirtkapuzenjacke. Das Kriminalkommissariat Kreuztal bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02732/909-0.

