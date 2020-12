Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus und PKW stießen zusammen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am 07. Dezember 2020 (Montag) sind gegen 16:30 Uhr an der Ecke Koblenzer Straße / Obergraben in Siegen ein PKW und ein Bus zusammengestoßen. Der Autofahrer kam aus Richtung der Siegerlandhalle und wollte von der Koblenzer Straße nach rechts in die Straße Obergraben einbiegen, während der Busfahrer beabsichtigte, weiter geradeaus in Richtung Innenstadt zu fahren.

Da es bei der Unfallaufnahme widersprüchliche Angaben bezüglich der Ampelschaltung gab, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell