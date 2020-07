Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

29.07.2020, 18:20 Uhr

Die Polizei Speyer sucht Zeugen für einen Ladendiebstahl, der sich gestern Abend bei "Betty Barclay" in der Maximilianstraße zugetragen hat. Dort nahm eine etwa 60 - 70 -jährige Frau im Geschäft ein T-Shirt an sich, begab sich nach draußen und nahm dort eine Tragetasche vom Präsenter. Auf Ansprache durch eine Verkäuferin ließ sie die Tasche zurück und flüchtete mit dem T-Shirt in Richtung Königsplatz. Laut Beschreibung sei die Diebin von europäischem Erscheinungsbild und ca. 175 cm groß gewesen, habe eine dicke Statur gehabt und sei mit einem weißen gepunkteten T-Shirt bekleidet gewesen. Des Weiteren habe sie einen Stock mitgeführt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



