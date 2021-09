FW-WRN: FEUER_2 - unklare Rauchentwicklung

Freiwillige Feuerwehr Werne

FEUER_2 - unklare Rauchentwicklung

Werne

Um 19:22 Uhr am Samstagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne unter dem Einsatzstichwort "FEUER_2 - unklare Rauchentwicklung" in die Kardinal-von-Galen-Straße in Werne alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gab die Leitstelle per Funk durch, dass es sich laut einem weiteren Anrufer um eine Verpuffung in einem Container handeln sollte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine leichte Rauchentwicklung aus einem auf kipp stehenden Fenster zu erkennen. Das Fenster gehörte zu einer Gemeinschaftsküche mit anliegenden Einzelzimmern die aus Wohncontainern bestanden. Die Erkundung sowie der deutliche Geruch sowie die Rauchentwicklung deutete auf angebranntes Essen hin. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, das sich noch Personen in der Wohnung befinden würden. Der Angriffstrupp baute unter umluftunabhängigem Atemschutz parallel zu der laufenden Zugangsöffnung einen Löschangriff vor der Wohneinheit auf. Da auf lautes Rufen und Klopfen niemand reagierte, wurde der Schlosszylinder gezogen und sich so Zugang zur Wohneinheit verschafft. Das angebrannte Essen aus der Küche wurde ins Freie gebracht und der Herd abgeschaltet. Der Angriffstrupp fand bei der der Durchsuchung der Räume eine schlafende männliche Person vor. Diese wurde zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Die Räume wurden mit dem Hochleistungslüfer quer gelüftet und zusätzlich wurde der Küchenbereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle konnte nachdem ein neues Schloss eingebaut war nach rund 30 Minuten an die Polizei übergeben werden. Vor Ort waren 14 Kräfte des Löschzuges 1 mit vier Fahrzeugen [1-ELW1, 1-HLF20, 1-DLK23, 1-TLF3000], ein Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei. Einsatzende konnte der Rettungsleitstelle in Unna um 20Uhr gemeldet werden.

