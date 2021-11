Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 29.11.2021 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

--- Update ---

Heilbronn: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten zurück

Der seit Freitagnachmittag vermisste 13-Jährige wurde am heutigen Montag wohlbehalten aufgefunden. Er befindet sich zurzeit in der Obhut der Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei wurden beendet.

--- Pressemitteilung vom 27.11.2022 ---

Heilbronn: vermisster 13-Jähriger

Seit Freitagnachmittag wird ein 13-Jähriger aus der Heilbronn vermisst. Der Junge verließ am Morgen das elterliche Anwesen um in die Schule zu gehen. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Person wird wie folgt beschrieben: 177 cm groß, schlank, trägt eine Fleece-/Thermojacke, Hose, Schuhe und evtl. ein Basecap in schwarzer Farbe sowie einen blauen Pullover. Er ist mit seinem Skatebord unterwegs. Die Polizei bittet Personen welche den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthalt machen können, sich mit dem Polizei-revier in Heilbronn unter Tel: 07131/7479-0, oder jeder weiteren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell