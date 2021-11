Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruchsversuch in Gaststätte

Raesfeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten Einbrecher vergeblich, die hintere Eingangstür einer Gaststätte aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell