POL-HA: Nach Verkehrsverstoß angehalten und gefälschten Führerschein vorgezeigt

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagmorgen (03.07.2021) hielt eine Polizeistreife in der Innenstadt nach einem festgestellten Verkehrsverstoß einen 38-jährigen Dortmunder an, der bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Gegen 10.00 Uhr fiel den Polizeibeamten der weiße Citroen des Mannes auf, weil dieser verbotswidrig die Holzmüllerstraße befuhr. Bei einer anschließend in der Badstraße durchgeführten Verkehrskontrolle wollten sie den Verstoß ahnden. Der 38-Jährige gab den Beamten seinen Führerschein, der auf den ersten Blick bereits auffällig aussah. Die aufgedruckten Daten waren teilweise verrutscht, die Karte ließ sich sehr leicht biegen und außerdem war der Führerschein an einer Ecke bereits kaputt. Eine genauere Überprüfung des Dokumentes mit einem speziellen Gerät zeigte, dass diverse Sicherheitsmerkmale fehlten und eine Fälschung vorlag. Die Beamten beschlagnahmten das Dokument und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sie zeigten ihn darüber hinaus wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung an. (sen)

