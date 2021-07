Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstagmorgen (03.07.2021) kam es in Hohenlimburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hagener mit seinem LKW die Verbandsstraße in Fahrtrichtung Berchum. An der Einmündung zur Florianstraße war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb. Ein 73-jähriger Hagener bog von der Florianstraße aus kommend mit seinem weißen BMW nach links in die Verbandsstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 69-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers verletzte sich dabei leicht und musste durch den Rettungsdienst behandelt sowie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

