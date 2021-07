Polizei Hagen

POL-HA: Handy in der Innenstadt geraubt - Zeugen gesucht

Hagen-Innenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.07.2021) griffen mehrere bislang unbekannte Täter in der Innenstadt zwei Männer an und raubten Einem der von ihnen das Mobiltelefon. Die beiden 42-Jährigen waren gegen 03.40 Uhr zu Fuß in der Düppenbeckerstraße unterwegs, als sie auf die fünf bis sechs unbekannten Täter trafen. Diese schlugen unvermittelt auf die Männer ein. Nachdem einer der beiden Angegriffenen sein Mobiltelefon in die Hand nahm, um die Polizei zu rufen, entriss ihm einer der Unbekannten dieses gewaltsam. Anschließend rannten die Männer in unbekannte Richtung weg. Den Polizeibeamten sagten die 42-Jährigen, dass die Täter circa 20 bis 25 Jahre alt waren. Eine nähere Beschreibung konnten sie nicht abgeben. Bei dem Angriff wurde einer der beiden Männer leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

