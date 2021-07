Polizei Hagen

POL-HA: Blaue HU-Plakette seit mindestens einem halben Jahr abgelaufen

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes waren am Samstagnachmittag (03.07.2021) mit einem zivilen Streifenwagen in Altenhagen unterwegs, als vor ihnen ein Skoda in die Gertrudstraße einbog. Auf den ersten Blick fiel ihnen die blaue HU-Plakette auf dem hinteren Kennzeichen auf, die spätestens im Dezember 2020 abgelaufen war. Als dem Skoda ein LKW, aus dem Umzugsgut entladen wurde, im Weg stand, konnte der Fahrer des Skoda problemlos angesprochen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Kennzeichen mit der abgelaufenen Plakette eigentlich an einen Golf gehörte. Dieser ist nicht mehr versichert und zur Entstempelung ausgeschrieben. Der Skoda ist seit Monaten außer Betrieb gesetzt und ebenfalls nicht versichert und nicht versteuert. Zu allem Überfluss war der Fahrer (21) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Immerhin ergaben sich keine Hinweise auf Alkoholeinfluss. Auch ein Drogenvortest verlief negativ. Eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Steuerhinterziehung und Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung sind das Ergebnis dieser Fahrzeugkontrolle. (hir)

