Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Zizenhausen) Abgestürztes Modellflugzeug beschädigt Hauswand (08.07.2020)

Stockach-Zizenhausen, Lkrs. KN (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei von einem 76-jährigen Mann die Beschädigung eines Wohnhauses in der Wilhelm-Herkert-Straße gemeldet. Ein neongelbes Modellflugzeug war in ca. 5 Meter Höhe gegen die Hauswand geprallt. Hierbei entstand ein Loch in der Wand mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem Besitzer des Modellflugzeuges geben können, oder sonst Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell