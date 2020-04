Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erheblich alkoholisierter LKW-Fahrer auf der A19 gestellt

Linstow (ots)

Am 23.04.2020 gegen 17:00 Uhr erhielt die Autobahnpolizei Linstow den Hinweis, dass ein LKW in Schlangenlinien auf der BAB 19 zwischen der AS Linstow in Richtung Berlin unterwegs sein soll. Der benannte Sattelzug mit Auflieger, beladen mit 25 Tonnen weißem Splitt, konnte Höhe PP Eldetal-West festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Der 59jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Ost-Vorpommern hatte einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit wurde gefertigt. Claudia Jennewein Polizeihauptkommissarin Autobahnpolizeirevier Linstow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell