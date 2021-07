Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in der Sonntagstraße - 39-Jähriger leicht verletzt

Hagen-Boelerheide (ots)

Am späten Samstagabend (03.07.2021), gegen 22:50 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Hagener mit seinem Auto auf der Sonntagstraße in Boelerheide.

In Höhe der Hausnummer 44 prallte er mit seinem Honda Civic gegen einen rechts am Straßenrand geparkten Peugeot. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der geparkte Kleinwagen weiter nach vorne gegen einen ebenfalls am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW gestoßen. Die Airbags im Civic öffneten sich, der 39-Jährige verletzte sich leicht. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7000,- Euro.

Der Wagen des Unfallfahrers war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Rettungsdienst fuhr den 39-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er deutlich unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand. Der Führerschein verblieb bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell