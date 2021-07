Polizei Hagen

POL-HA: Enkeltrick in Vorhalle gelungen - Wer hat etwas beobachtet?

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwoch (30.06.2021) waren Betrüger in Vorhalle erneut mit der Masche "Enkeltrick" erfolgreich. Gegen 11:00 Uhr erhielt eine 84-Jährige einen Anruf auf ihr Festnetztelefon. Dabei wurde sie von einer weiblichen Person mit "Oma" angesprochen. Die Frau gaukelte vor, dass sie als Enkelin eine Wohnung in Wuppertal kaufen wolle und sehr schnell das Geld benötige, da diese andernfalls nicht mehr zur Verfügung stände. Auch erkundigte sich die Anruferin nach Schmuck. Die Hagenerin fiel auf den Betrug herein und übergab einer Frau, die das Geld für die vermeintliche Enkelin abholen sollte, einen mittleren fünfstelligen Betrag in Banknoten. Die Unbekannte wird als zirka 40 Jahre alt, klein und untersetzt beschrieben. Sie hatte kurze, braune Haare. Am Telefon wurde der 84-Jährigen gesagt, dass sie niemanden von der Übergabe erzählen solle. Es handele sich um eine Überraschung. Erst einen Tag später berichtete die Hagenerin ihrer Tochter von dem Vorfall, die daraufhin Anzeige erstattete. Erneut gingen die Täter mit klassischem Muster vor, indem sie einen nahen Verwandten imitierten und eine Notsituation mit Zeitdruck vorgaukelten. Die Polizei rät erneut: Gehen Sie nicht auf Geldforderungen oder -bitten am Telefon ein. Verständigen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Rufnummern. Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Im vorliegenden Fall bittet die Kripo um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat zum Tatzeitpunkt die beschriebene Person im Bereich der Lindenstraße gesehen und kann sachdienliche Angaben, beispielsweise zu einem genutzten Fahrzeug oder Fluchtrichtung, tätigen? Melden Sie sich bitte unter der 02331 986 2066. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell