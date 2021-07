Polizei Hagen

POL-HA: Bewegungsmelder aus Baumarkt entwendet

Hagen-Altenhagen (ots)

In einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße versuchte eine 30-Jährige am Donnerstag (01.07.2021) gegen 10 Uhr einen Bewegungsmelder zu entwenden. Die Frau aus Wetter hatte die Ware aus einem Regal in der Eisenwarenabteilung genommen und in ihre Handtasche gesteckt. Dabei wurde sie von einem Ladendetektiv beobachtet. Als die Frau den Kassenbereich verlassen wollte, ohne den Rauchmelder im Wert von rund 62 Euro zu bezahlen, sprach er sie auf die Tat an und verständigte die Polizei. Die 30-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

