Polizei Hagen

POL-HA: Sattelzug drückt Porsche in Leitplanke

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Donnerstag (01.07.2021) kam es auf der Industriestraße / Villigster Straße in Garenfeld zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 57-Jähriger in seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Villigster Straße entlang. Er kam aus Richtung Verbandsstraße. Als er gegen 10:50 Uhr von dort nach links in die Industriestraße einbiegen wollte, kam es zum Unfall mit einem Porsche, der die Villigster Straße in Richtung Industriestraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Porsche in die naheliegende Leitplanke gedrückt. Der 56-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

