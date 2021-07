Polizei Hagen

POL-HA: Junge bei Streit mit Rasierklinge leicht am Arm verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (30.06.2021) gerieten drei Jungen auf dem Weg von der Schule zum Bus in einen Streit. Ein 13-Jähriger wurde im weiteren Verlauf leicht mit einer Rasierklinge am Arm verletzt. Ein 11-Jähriger war gegen 12 Uhr in der Kapellenstraße auf zwei Geschwister (11 und 13 Jahre alt) gestoßen. Es kam zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf touchierte der 11-Jährige den 13-jährigen Jungen mit der Klinge am Arm. Anschließend lief er davon. Er wurde kurze Zeit später von der Polizei ausfindig gemacht. Eine Lehrerin versorgte die oberflächliche, leichte Schnittverletzung des 13-Jährigen am Arm mit einem Pflaster und verständigte die Polizei. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell