Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt am Bahnhof - Blutprobe entnommen

Hagen-Bahnhof (ots)

Am Donnerstag (01.07.2021) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:30 Uhr einen Opel in der Fehrbelliner Straße. Dieser stand mit eingeschaltetem Motor, jedoch ohne Licht, am Straßenrand. Am Steuer saß ein 27-Jähriger. Als er den Streifenwagen erblickte, setze er den PKW in Richtung Zollstraße in Bewegung. Ein freiwilliger Drogentest verlief wenig später positiv auf Cannabis-Inhaltsstoffe. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

