Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: ANKÜNDIGUNG: Aktenzeichen XY-Spezial am 4. November 2020 um 20:15 Uhr

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach und Main-Kinzig-Kreis

Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases - Doppelmord vor 21 Jahren in Rödermark

(mm) Am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, berichtet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in der Sendung "Aktenzeichen XY-Spezial - Cold Cases" in einem Filmbeitrag von einem Doppelmord, der vor 21 Jahren in 63322 Rödermark geschah und bis heute noch nicht aufgeklärt werden konnte. In den Abendstunden des 25. März 1999 wurde damals das Ehepaar Dr. Claus und Zohre Lange in ihrem Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Rödermark überfallen und getötet. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter auch diverse Gegenstände, die bis zum heutigen Tag noch nicht wieder aufgefunden wurden. Dieser Doppelmord hatte damals bereits für große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt. Trotz einer mit 19 Beamten gebildeten Sonderkommission "Soko Breidert" konnte die Tat bisher nicht aufgeklärt werden. Für die Ermittler ist aufgeben aber keine Option - denn Mord verjährt nicht!

Hinweis: Dieser Meldung ist das Plakat aus dem Jahr 1999 beigefügt.

Offenbach, 30.10.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

