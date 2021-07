Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Ex-Paar zeigt sich gegenseitig an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Donnerstagvormittag (01.07.2021) kam es in Wehringhausen zu einer häuslichen Gewalt. Eine Frau hatte die Polizei verständigt und gab an, durch ihren Ex-Freund verletzt worden zu sein. Der 45-Jährige hätte sich mit ihr gestritten und ihren Kopf gegen eine Wand gestoßen. Anschließend habe er ihr Smartphone genommen und gegen eine Wand geworfen, sodass es stark beschädigt wurde. Der Mann hingegen gab eine andere Version der Geschehnisse an - er sei unvermittelt von ihr angegriffen und in den Finger gebissen worden. Beide Personen waren leicht verletzt. Die Polizei sprach gegen den 45-Jährigen ein Rückkehrverbot für die Wohnung der Frau aus. Beide Beteiligte zeigten sich gegenseitig an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell