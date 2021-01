Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand - 87-Jahre alte Bewohnerin erliegt ihren Verletzungen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Kurzer Trift 25.01.2021, 07.15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagmorgen in der Straße Kurzer Trift in einem vier Wohnparteien umfassenden Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand, in dessen Verlauf eine 87-Jahre alte Bewohnerin ihren schweren Verletzungen erlag.

Eine Zeugin hatte gegen 07.15 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine dort wohnenden 87-Jährigen aufsuchen und versorgen wollte. Nachdem die Zeugin die Wohnungstür der 87-Jährigen geöffnet hatte kamen ihr dicke Rauchschwaden entgegen. Sofort alarmierte die Zeugin die Rettungskräfte.

Minuten später eintreffende Polizeibeamte versuchten die brandbetroffene Wohnung zu betreten, mussten aber aufgrund der starken Rauchentwicklung, den damit verbundenen giftigen Dämpfe und unzureichender Sicht ihr Vorhaben aufgeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Schöningen, die ebenfalls Minuten nach der Alarmierung eintraf konnte anschließend unter schwerem Atemschutz die 87-Jahre alte Bewohnerin leblos in der Wohnung auffinden. Sie wurde umgehend in notärztliche Behandlung gegeben und noch vor Ort reanimiert. Die 87-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Sämtliche Bewohner des Mehrparteienhauses wurden durch die Einsatzkräfte umgehend in Sicherheit gebracht.

Der Brand wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren schnell gelöscht und das Haus belüftet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Leichnam der 87-Jährigen zur Klärung der genauen Todesursache in den nächsten Tagen obduziert werden.

Die Freiwillige Feuerwehren Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf waren mit rund 30 Kameraden, sowie mit mehreren Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wird die Polizei zur Klärung der Brandursache einen Brandsachverständigen hinzuziehen.

Ein Gebäudeschaden ist nach ersten Feststellungen wohl nicht entstanden.

Die Ermittlungen dauern an.

