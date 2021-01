Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Posterwerkstatt - Diebe entwenden PC-Anlage

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße 22.01.2021, 19.30 Uhr - 23.01.2021, 09.00 Uhr

Unbekannte sind in die Werkstatträume einer Polsterei in der Herzogin-Clara-Straße eingebrochen. Der hierbei angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen Freitagabend 19.30 Uhr und Samstagmorgen 09.00 Uhr auf das Gelände des Betriebes. Hier zerstörten sie die Glasfüllung der Eingangstür und konnten nun den Innenbereich der Werkstatt betreten. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie einen PC nebst Bildschirm und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Fallersleben, Rufnummer 05362/94741-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell