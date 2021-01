POL-WOB: LKW kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen eine Scheune - Fahrer schwer verletzt

Polizei Wolfsburg

Frellstedt, Rote Mühle 22.01.2021, 12.15 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro ereignete sich am Freitagmittag auf der Straße Rote Mühle. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen befährt gegen 12.15 Uhr ein 46 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Helmstedt mit seinem LKW Daimler-Benz (zgg 7,49 t) die Straße Rote Mühle aus Frellstedt kommend in Richtung Landesstraße 626. In einer Rechtkurve kommt er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfährt er ein Verkehrszeichen, welches aus dem Boden gerissen und mitgeschleift wird und touchiert einen Baum. Letztendlich kracht er nahezu ungebremst in die Außenmauer einer dortigen Scheune. Der Aufprall war derart heftig, dass der Fahrzeugführer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt wird. Der LKW musste mit einem speziellen Bergungsfahrzeug aus der Mauer gezogen werden, bevor der Fahrzeugführer durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden konnte. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Helmstedt verbracht. Hier wurde ihm zur Sicherung des Beweisverfahrens eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

