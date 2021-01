Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg: Berauschter Golf-Fahrer ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lessingstraße 21.01.2021, 10.30 Uhr

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 37-jähriger Wolfsburger unter Drogeneinfluss mit seinem Golf die Lessingstraße in Richtung Goethestraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen 10.30 Uhr führte eine Streifenbesatzung eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung des Golf-Fahrers stellte sich heraus, dass diesem bereits vor einigen Jahren der Führerschein entzogen worden war. Zusätzlich gab der Wolfsburger an, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Schnell-Test verlief positiv, so dass dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Melanie aus dem Bruch

Telefon: +49 (0)5361 4646 132

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell