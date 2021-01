Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg: Betrunkener Roller-Fahrer mit 2,59 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 22.01.2021, 00.10 Uhr

In der Donnerstagnacht befuhr ein 54-jähriger Roller-Fahrer aus Wolfsburg mit 2,59 Promille in leichten Schlangenlinien und erhöhter Geschwindigkeit die Heinrich-Nordhoff-Straße. Die Fahrweise bemerkte eine Streifenbesatzung und konnte so Schlimmeres verhindern.

Gegen 00.10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in Höhe der Aral-Tankstelle ein Roller-Fahrer auf, der mit hoher Geschwindigkeit und leichten Schlangenlinien in Richtung Berliner Brücke unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Kollegen Alkoholgeruch fest und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem 54-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Melanie aus dem Bruch

Telefon: +49 (0)5361 4646 132

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell