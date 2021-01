Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Besitzer von Fahrrädern

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 21.01.2021

Die Polizei in Helmstedt sucht die oder den Besitzer von insgesamt 4 Fahrädern. Die Räder wurden am 13. Januar dieses Jahres bei einer Durchsuchung in Helmstedt, im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 24 Jahre alten Beschuldigten aufgefunden.

Da zu vermuten ist, dass die aufgefundenen Fahrräder aus Diebstählen stammen, wurden sie im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen sichergestellt.

Die Rahmen sind teilweise blank geschliffen und überlackiert worden, sodass der Originallack nicht mehr ersichtlich ist.

Aufgrund der Tatsache, dass die Fahrrad-Rahmennummern im polizeilichen Vorgangssystem nicht einliegen, können sie derzeit nicht zugeordnet werden.

Daher bitten die Ermittler darum, dass Personen, die möglicherweise ihr Fahrrad oder den Rahmen wiedererkennen, oder Hinweise zur Herkunft der Räder geben können, sich bei der Polizei am Ludgerihof melden. Rufnummer 05351/521-115.

