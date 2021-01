Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Skoda Octavia entwendet - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Voigtlandweg 18.01.2021, 19.00 Uhr - 20.01.2021, 16.00 Uhr

Einen 18 Jahre alten Skoda Octavia in grau haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend 19.00 Uhr und Mittwochnachmittag 16.00 Uhr von einem Gemeinschaftsparkplatz in der Straße Voigtlandweg entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden ist wird derzeit ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

