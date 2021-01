Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lessingstraße 23.01.2021, 11.15 Uhr - 25.01.2021, 03.15 Uhr

Ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Lessingstraße ereignete sich zwischen Samstagvormittag 11.15 Uhr und Montagmorgen 03.15 Uhr. Ob und was die Täter hierbei erbeuteten und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten unbekannte Täter im oben angegebenen Zeitraum an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räume der Bäckereifiliale ein. Anschließend durchsuchten sie die Örtlichkeit und flüchteten danach unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

