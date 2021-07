Polizei Hagen

POL-HA: Drei Keller aufgebrochen

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Düppelstraße wurde zwischen Montagabend (28.06.2021) und Samstag (03.07.2021) in drei Keller in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte hatten die mit Schlössern gesicherten Türen aufgebrochen und die Räume nach Wertsachen durchsucht. Ein 31-Jähriger bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Angaben zum Diebesgut konnten bisher noch nicht gemacht werden. Täterhinweise liegen bislang ebenfalls nicht vor. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell