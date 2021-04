Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schnellrestaurant; Tresor aufgeflext

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.04.2021, gegen 02.00 Uhr, sind Unbekannte über ein Fenster in ein Restaurant in der Clara-Immerwahr-Straße eingebrochen. Mittels eines Winkelschleifers wurde der Tresor geöffnet und daraus die Tageseinnahmen gestohlen. Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen momentan noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

