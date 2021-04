Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Bärental;]

Am 25.04.21, gg. 11:00 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Pkw die B500 in Richtung Bärental. Aus Unachtsamkeit fuhr diese im Einmündungsbereich zur B317, auf einen verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Pkw einer 40-jährigen Fahrzuglenkerin auf. Durch die Kollision wurde keine der Unfallbeteiligten verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro an den Fahrzeugen.

