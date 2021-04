Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: E-Bike-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich hierbei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 24.04.21, gegen 19:45 Uhr befuhr ein 54-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Felix-Faller-Weg. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Radfahrerin und verletzte sich hierbei schwer.

Die Zweiradfahrerin wurde durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

