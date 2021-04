Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 22.04.21, gegen 12:15 Uhr, wurden auf einem Parkdeck eines Drogeriemarktes in der Scheuerlenstraße, mehrere Fassadenteile, durch einen ausparkenden Lieferwagen beschädigt. Der 20-jährige Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 400 EUR zu kümmern.

Ein zufällig vorbeilaufender Passant beobachtete den Unfallverlauf und meldete des Verkehrsunfall bei der Polizei. Gegen den Fahrer des Lkw wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Weitere Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell