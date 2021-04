Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jugendliche beschädigen Fahrrad mutwillig

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am 22.04.21, gegen 19:45 beschädigten zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle in der Donaueschinger Straße in Titisee-Neustadt ein Fahrrad. Nachdem das Fahrrad völlig zerstört war, stiegen die zwei Jugendlichen in einen Linienbus nach Lenzkirch. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung eines Passanten konnten einer der beiden Jugendlichen in Lenzkirch, noch im Bus sitzend, festgestellt werden. Hinweise auf den Besitzer des völlig zerstörten Fahrrades sind bislang noch nicht bekannt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres Herrenrad der Marke Sursee.

Zeugen bzw. der Besitzer des Fahrrades werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 bei der Polizei in Titisee-Neustadt zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell