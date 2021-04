Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.04.2021, gegen 13.00 Uhr, befuhren ein Pkw-Fahrer mit seinem Honda, Farbe Grau und ein Pkw-Fahrer mit seinem VW, Amorak, Farbe Grau, die Landstraße 134 von Hammerstein kommend in Richtung Kandern. Nach dem Ortsausgang Hammerstein wollte der VW-Fahrer den Honda-Fahrer überholen. Auf gleicher Höhe soll dann der Honda-Fahrer so stark beschleunigt haben, dass der VW-Fahrer beim Überholen fast gehindert worden sei. In Kandern haben dann beide Fahrer kurz angehalten, wo der VW-Fahrer den Honda-Fahrer bedroht und beleidigt haben soll. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere zwei Motorradfahrer, welche hinter den VW-Fahrer fuhren und beim Überholvorgang wohl auch behindert wurden.

