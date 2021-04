Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut/Landkreis Lörrach: Maßnahmen des Polizeipräsidiums Freiburg zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Wie die Jahre zuvor führt das Polizeipräsidium Freiburg auch für die diesjährige Motorradsaison Maßnahmen nach einer speziellen Konzeption durch, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen (siehe auch Pressemeldung vom 21.04.2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4879876).

Auch am vergangenen Wochenende, das für Motorradfahrende ideale Bedingungen bot, war die Polizei an den Motorradstrecken präsent. Am Sonntagmittag, 25.04.2021, richtete die Polizei mehrere Kontrollstellen ein. So auch an der L 159 am Ende des Steinatals bei Bonndorf (Landkreis Waldshut). Neben der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag das Augenmerk auf der technischen Vorschriftsmäßigkeit der Zweiräder. Insgesamt wurden 149 Motorräder kontrolliert. Neun Anzeigen gab es wegen der Überschreitung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mindestens 21 km/h, darunter ein Autofahrer. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 67-jähriger Motorradfahrer, der mit gut 180 km/h gemessen wurde. Abzüglich der Toleranzen verblieb eine Überschreitung um 75 km/h. Sechs technisch veränderte Kräder wurden beanstandet. Zwei Motorradfahrer standen mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Eine Motorradfahrerin war mit einer "großen" Maschine unterwegs, hatte allerdings nur die Fahrerlaubnis der Klasse A1. Sie wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Darüber hinaus wurden 33 Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht, da die Einreise nach Deutschland zu rein touristischen Zwecken erfolgt war.

Ein deutlich geringeres Zweiradaufkommen war an den Kontrollstellen im Landkreis Lörrach feststellbar. An drei Kontrollörtlichkeiten im Bereich von Schopfheim wurden zwei Geschwindigkeitsverstöße und zwölf Verstöße gegen die Corona-Verordnung von Zweiradfahrern geahndet. An einem kontrollierten Pkw war die Betriebserlaubnis erloschen, drei Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet.

Mindestens bis Oktober sind an jedem Wochenende solche und ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant. Entsprechend hoch wird das Entdeckungsrisiko sein.

