Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Coronaparty aufgelöst -

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - Am Samstag, 24.04.2021, gegen 22:10 Uhr, meldete ein Anrufer eine Coronaparty mit ca. 30 Personen hinter einem Weingut in Wasenweiler. Beim Eintreffen der Polizeikräfte rannten die Personen in alle Richtungen davon. Drei Personen konnten vor Ort festgestellt werden. Ihren Angaben zufolge sei Auslöser der Party ein Verkaufsstand gewesen. Zwei liegengebliebene Rucksäcke und eine Stofftasche wurden zum Polizeirevier Breisach verbracht und können dort abgeholt werden. Weitere Ermittlungen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell